Президент Ильхам Алиев: Азербайджан покупает вооружение, а Армения зачастую получает их бесплатно

БАКУ /Trend/ - У нас есть противовоздушные установки С-300, мы приобрели их у России. Мы закупили у России большое количество вооружения. Здесь нет никаких ограничений. Поэтому не могу говорить о двойных стандартах. Разница лишь в том, что мы покупаем их, и это очень дорогостоящие системы. Армения же зачастую получает их бесплатно. То есть, как подарок или же в виде кредита.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью телеканалу CNN Türk.

«Но этот кредит остается на бумаге, не погашается. Естественно, если бы это дорогостоящее вооружение не предоставлялось Армении бесплатно, то обладание Арменией им не могло стать предметом обсуждения, и конфликт давно был бы урегулирован, потому что вооружение Армении, бесплатное вооружение вселило в них уверенность в том, что они смогут вечно удерживать эти земли под оккупацией. Разница в этом. Мы же имеем возможность приобретать у России оружие. Мы покупаем оружие и у других стран. В этом вопросе нет никаких ограничений. Есть некоторые страны, которые наложили эмбарго на продажу нам оружия, но это не создает нам особых проблем, так как рынок оружия сейчас более диверсифицированный, его география расширяется. Недавно я сказал, что сегодня оборонная промышленность Турции развивается так стремительно, что, надеюсь, в будущем наше оснащение турецким вооружением повысится на еще более высокий уровень», - отметил Президент Ильхам Алиев.