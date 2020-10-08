Президент Ильхам Алиев: Вооруженные беспилотные летальные аппараты производства Турции облегчают нашу работу

БАКУ /Trend/ - Вооруженные беспилотные летальные аппараты производства Турции являются видом вооружения, созданного на основе новейших, современных технологий, лишь несколько стран в мире обладает такими возможностями. Это – проявление и технологического, и экономического, и интеллектуального потенциала Турции.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью телеканалу CNN Türk.

«Конечно, обладание такими возможностями облегчает нашу работу и спасает жизнь наших граждан, солдат, так как без них нам пришлось бы наносить удары по танкам, пушкам и другой армянской технике с земли. А это могло бы привести к большим человеческим потерям. Эти аппараты дают нам большое преимущество для того, чтобы человеческие потери были небольшими. В то же время, технологически они совершенны»,- отметил Президент Ильхам Алиев.