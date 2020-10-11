Генпрокуратура Азербайджана: Армянские ВС подвергли Мингячевир ракетному обстрелу (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Армении умышленно нарушая требования гуманитарного прекращения огня, объявленного 10 октября 2020 года в 12:00, а также основные нормы и принципы Женевских конвенций 1949 года продолжают обстрел населенных пунктов из тяжелой артиллерии.
11 октября 2020 года около 4 часов утра вооруженные силы противника обстреляли ракетами Мингячевир, крупный промышленный город, расположенный более чем в 100 км от линии фронта. Целью армянских оккупантов стала Мингячевирская ГЭС, крупнейшая теплоэлектростанция на Южном Кавказе.
Ракеты были обезврежены силами ПВО нашей Армии.
Прокуратура проводит необходимые следственные мероприятия по осмотру места происшествия.
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