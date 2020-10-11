Уничтожен заместитель командира полка ВС Армении - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В результате боевых операций основным и резервным силам армянской армии на оккупированных территориях был нанесен серьезный урон, боеприпасы и горючее на исходе, сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Армянское военное командование находится в психологическом напряжении, а личный состав под страхом. Доверие армянских солдат к командирам утеряно.

Военнослужащие 1-го, 5-го и 9-го мотострелковых полков, в массовом порядке самовольно оставляют боевые позиции. Военная полиция бессильна в принудительном порядке возвращать этих солдат в окопы.

Согласно информации, заместитель командира 1-го мотострелкового полка подполковник Артак Ванян также находится среди многочисленных потерь в живой силе вражеской армии.

В настоящее время войска Азербайджанской Армии обладают оперативным преимуществом на всей протяженности фронта.