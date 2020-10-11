Ответственность за обострение ситуации в регионе полностью лежит на руководстве Армении - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Армянские вооруженные силы, не соблюдая гуманитарный режим прекращения огня, продолжают подвергать ракетному и артиллерийскому обстрелу города и села Азербайджана, расположенные вдали от зоны боевых действий.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом говорится в заявлении министерства обороны Азербайджана.

"10 и 11 октября в разное время оккупационные армянские войска обстреляли города Гянджу и Мингячевир, а также села Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Агджабединского, Физулинского и Джебраильского районов Азербайджана. В результате обстрелов имеются многочисленные потери среди мирного населения, гражданской инфраструктуре нанесен серьезный ущерб. Ответственность за обострение ситуации в регионе полностью лежит на военно-политическом руководстве Армении", - говорится в заявлении.