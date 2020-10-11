Президент Ильхам Алиев в связи с обстрелом Гянджи: Азербайджанская сторона даст достойный ответ на все это!

БАКУ/Trend/ - Военно-политическое руководство Армении несет ответственность за совершенные преступления. Азербайджанская сторона даст достойный ответ на все это!

Как сообщает Trend, об этом на своей странице в Твиттер написал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в связи с обстрелом Гянджи со стороны ВС Армении.

«Армения грубо нарушила режим прекращения огня, подвергла ракетному обстрелу мирных жителей города Гянджа. Это – военное преступление и грубое нарушение Женевских конвенций», - написал глава государства.