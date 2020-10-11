Состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана и сопредседателем МГ ОБСЕ от США

БАКУ /Trend/ - 11 октября по инициативе азербайджанской стороны состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и сопредседателем Минской группы ОБСЕ от США Эндрю Шофером.

Как сообщили в воскресенье Trend в МИД Азербайджана, министр Джейхун Байрамов проинформировал сопредседателя Минской группы о том, что Армения продолжает обстрел гражданского населения и объектов Азербайджана даже после установления гуманитарного перемирия. До сведения собеседника было доведено, что спустя несколько часов после вступления в силу гуманитарного перемирия ВС Армении предприняли попытку нападения в направлении Гадрута и Джабраила, помеченная белыми флагами санитарная машина, подбирающая тела армянских солдат, подверглась обстрелу армянскими военными подразделениями, а находящийся вне зоны боевых действий второй по величине город Азербайджана Гянджа был обстрелян ракетами. Было доведено до сведения, что в результате ракетного обстрела среди мирного населения есть убитые и раненые.

Министр подчеркнул, что вся ответственность за ситуацию в регионе полностью ложится на военно-политическое руководство Армении.

Сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США отметил, что напряженность, продолжающаяся в регионе и после достигнутого гуманитарного перемирия, вызывает серьезное беспокойство, и подчеркнул важность политического диалога для урегулирования вопроса.

(Текст: Турал Гараджаев)