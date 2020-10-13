Факты о нарушении Арменией норм международного гуманитарного права представлены представителю МККК

БАКУ /Trend/ - Начальник Службы государственной безопасности, председатель Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Али Нагиев встретился с руководителем представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане Арианой Бауэр.

Председатель Государственной комиссии Али Нагиев довел до внимания, что в результате военной агрессии Республики Армения против Азербайджанской Республики серьезно нарушены нормы международного гуманитарного права, совершены такие преступления, как умышленное убийство армянской стороной гражданских лиц на почве национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды, а также намеренное уничтожение имущества населения.

Как сообщили Trend в комиссии, Али Нагиев подчеркнул, что, несмотря на достигнутую в ходе встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Москве договоренность о соблюдении режима гуманитарного прекращения огня с 12.00 10 октября 2020 года, вооруженные силы Армении продолжают грубо нарушать это соглашение. Было отмечено, что в результате обстрела вооруженными силами Армении санитарной машины на освобожденной от оккупации территории Суговушан через несколько часов после установления перемирия один работник медицинской службы был тяжело ранен. Кроме того, в ночь на 11 октября Гянджа, второй по величине город Азербайджана, расположенный далеко от линии фронта, подвергся ракетному обстрелу армянских вооруженных сил. В результате погибли 10 мирных жителей, включая 5 женщин, получили ранения 10 женщин и 5 малолетних детей, в целом, 34 человека. Было подчеркнуто, что с 27 сентября текущего года в результате тяжелых артиллерийских и ракетных обстрелов армянскими вооруженными силами населенных пунктов, находящихся вдали от зоны конфликта и боевых действий Азербайджана, погиб 41 мирный житель, 211 человек получили ранения, разрушено более 1200 частных домов и гражданских объектов.

Кроме того, председатель Государственной комиссии Али Нагиев отметил, что размещенные в социальных сетях видеоролики о преступлениях, совершенных армянскими военнослужащими путем оскорбления тел убитых азербайджанских военнослужащих, свидетельствуют о серьезном нарушении статей 16 и 17 Женевской конвенции. Несмотря на игнорирование Арменией норм международного гуманитарного права, прав человека, а также Женевских конвенций 1949 года, участником которых она является, вопросы обмен трупами, освобождения заложников и пленных всегда находятся в центре внимания Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и глава государства дал соответствующие указания и поручения.

В заключение председатель комиссии представил Ариан Бауэр факты нарушения Арменией норм международного гуманитарного права, призвал МККК дать объективную оценку фактам нарушения Арменией норм гуманитарного права.

Ариан Бауэр, подчеркнув, что взаимодействие между МККК и Государственной комиссией в целом конструктивное и приносит конкретные результаты, выразила надежду на дальнейшее развитие продуктивного сотрудничества.

На проведенном в атмосфере взаимопонимания встрече состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Текст: Камаля Сеидова)