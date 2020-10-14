Экономика Армении не позволит вести длительную войну с Азербайджаном - эксперт

БАКУ /Trend/ - В условиях нынешнего кризиса экономика Армении не позволит ей вести длительную войну с Азербайджаном.

Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, эксперт в сфере экономики Вугар Байрамов.

По его словам, армянская экономика переживала спад еще до войны.

"Следует учитывать, что во время пандемии экономический спад в Армении был достаточно высоким. Так, в первом полугодии этого года экономика Армении упала на 5,7 процента. При этом во второй половине 2020 года темпы падения ускорились. Армения также является страной с самым большим внешним долгом в регионе - 5,7 миллиарда долларов, что составляет 54 процента от ВВП страны", - отметил Вугар Байрамов.

Эксперт констатирует, что на практике Армения является одной из немногочисленных стран, находящихся в критической экономической ситуации, когда внешний долг составляет более половины ВВП. Даже если Армения использует свои существующие резервы в размере 2,6 миллиарда долларов для погашения внешнего долга, подчеркивает депутат, это не позволит полностью погасить его.

Резервы Азербайджана в 20 раз больше, чем у Армении. Стратегические валютные резервы Азербайджана составляют 50 миллиардов долларов против 2,6 миллиарда долларов Армении. Ведение войны также создает дополнительные расходы для Армении.

Кредитный рейтинг Армении уже был понижен агентством Fitch Ratings. Агентство напрямую связывало это с тем, что война усугубила упадок в Армении. По предварительным оценкам, влияние войны на экономику Армении и ущерб, который она понесла за последние две недели, составляет более 1,5 миллиарда долларов.

Естественно, по мере продолжения армянской провокации, ущерб армянской экономике будет расти. Экономика Армении не позволит Еревану вести длительную войну. На практике Азербайджан многократно опережает Армению не только на поле боя, но и в экономической сфере. Это означает, что в результате войны экономика Армении испытает более серьезный спад", - добавил Вугар Байрамов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)