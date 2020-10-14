Информация об обстреле с иранской стороны территории Азербайджана ложная - посольство

БАКУ /Trend/ - С иранской стороны не было никакого артобстрела территории Азербайджана.

Об этом в среду сказали Trend в посольстве Ирана.

Было отмечено, что информация, распространившаяся в некоторых СМИ о том, что иранская сторона якобы подвергла артобстрелу позиции армии Азербайджана не соответствует действительности.

В посольстве Ирана сообщили, что эта новость появилась после того, как иранские политические и военные официальные лица сделали заявления в поддержку Азербайджана.

Было подчеркнуто, что такая информация распространяется в целях подрыва отношений между двумя странами.

"Иран и Азербайджан - дружественные, братские страны. Эта дружба и братство вечны, и никто и никогда не сможет подорвать наши отношения", - сказали в посольстве.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев)