Армения совершила преступление против человечности, открыв огонь со своей территории по мирному населению Гянджи - Эльчин Амирбеков

БАКУ/Trend/ - Помощник Первого вице-президента Азербайджанской Республики Эльчин Амирбеков в интервью арабскому телеканалу “Аль-Арабия” в очередной раз опроверг голословные утверждения о привлечении Турцией и Азербайджаном наемников и джихадистов с Ближнего Востока, охарактеризовав эти слухи как ложные, не имеющие под собой никаких оснований и преднамеренно вводящие мировую общественность в заблуждение.

Проинформировав о том, что именно Армения привлекла для участия на своей стороне тысячи террористов из РКК и Патриотического Союза Курдистана, а также огромное количество наемников и боевиков армянского происхождения, являющихся гражданами целого ряда европейских стран, США и Ближнего Востока, Э.Амирбеков указал на то, что в отношении Азербайджана вновь применяются двойные стандарты и налицо еще одна попытка переложить вину с больной головы на здоровую.

«Никакая из обвиняющих Азербайджан сторон не удосужилась до сегодняшнего дня представить хоть какие-то доказательства, которые бы подтвердили вышеуказанные инсинуации, равно как и не нашла в себе мужества извиниться за откровенную ложь», - подчеркнул он.

В отношении перспектив достижения перемирия Э.Амирбеков подчеркнул, что Азербайджан, проявив добрую волю и приверженность поиску мирного урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, принял участие во встрече в Москве и присоединился к московскому заявлению.

«Армения же в очередной раз продемонстрировала, что не имеет никакого желания и намерения возвращаться за стол переговоров и прекращать свою военную агрессию. Более того, совершив со своей территории ночной вероломный обстрел мирного населения города Гянджи, Армения совершила преступление против человечности и очередной акт геноцида против азербайджанского народа. Использование крылатой ракеты «Эльбрус» (СКАД) против гражданского населения является согласно четвертой Женевской Конвенции 1949 года военным преступлением, вся ответственность за которое ложится на руководство Армении», - продолжил дипломат.

Помощник Первого вице-президента подчеркнул, что таким образом, Пашинян пополнил «лист ожидания» руководителей Армении, по которым плачет международный трибунал по военным преступлениям. «И рано или поздно, он, также как и его предшественники, предстанет перед правосудием и ответит за свои подлые преступления», - добавил Э.Амирбеков.