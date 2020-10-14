Президент Ильхам Алиев: Пашинян – продукт Сороса

БАКУ/Trend/ - Уже все знают, что Пашинян – продукт Сороса. Это человек, которым управляет Сорос.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Haber Türk».

«Сейчас Пашинян больше всего надеется на Организацию Договора о коллективной безопасности. По-русски эту организацию называют ОДКБ. В ее Уставе записано, что в случае нападения на одну из стран извне, то другие страны должны спасти ее. Но генеральный секретарь ОДКБ был армянином, человеком предыдущего режима. Он бросил его в тюрьму. То есть, оскорбил и эту организацию. Сколько такого он сделал. Уже все знают, что Пашинян – продукт Сороса. Это человек, которым управляет Сорос. Источник у произошедших на постсоветском пространстве переворотов, «революций» один. Сорос уже стал нарицательным словом. Я имею в виду не только его. Поищите в интернете фото Пашиняна с Соросом. Стоят рука об руку, прижались друг к другу. Отвратительная фотография. Вот, кто его отец. Поэтому Сорос управляет им. Произошедшие в Армении эти события являются очередным поражением Сороса.

В 2005 году они хотели сделать подобное в Азербайджане – оранжевую революцию. Но я встал перед ними, раздавил их, прогнал отсюда, а затем закрыл фонды Сороса. Я прогнал отсюда и другие неправительственные организации. Я сказал, что мы сами знаем, что нам делать. Идите и совершайте революции в другом месте. Но они осели в Армении, посредством неправительственных организаций туда поступили деньги, воспитывались люди. Сегодня 90 процентов команды Пашиняна – представители Сороса, Transparency International, Amnesty International, Human Rights Watch и других подобных грязных организаций. Поэтому на днях в интервью одному из российских каналов я сказал, что сегодня наша цель заключается не в создании проблем Пашиняну. Чем дольше он останется, тем лучше для нас. То есть, вы понимаете почему»,- сказал глава государства.