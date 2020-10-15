В Армении усиливается противостояние, политпартии ищут ответ на вопрос «кто виноват?»

БАКУ /Trend/ - В Армении, которая несет тяжелые потери в боях на оккупированных ею землях Азербайджана, усиливается противостояние. Ситуация в этой стране начинает выходить из-под контроля, и политические партии Армении ищут ответ на вопрос «кто виноват?».

Об этом свидетельствуют и последние заявления пресс-секретаря Республиканской партии Армении (РПА) Эдуарда Шармазанова.

Шармазанов отмечает, что главным виновником проблем в Армении является нынешнее правительство страны.

Как сказал Trend в четверг главный редактор газеты «İki sahil», доктор политических наук Вугар Рагимзаде, слова некомпетентного и безграмотного главы Армении Никола Пашиняна «Карабах – это Армения», выдвижение им абсурдных условий Азербайджану стали самой большой его стратегической ошибкой: «В результате политической воли и решительных действий Президента Ильхама Алиева, мощи и побед азербайджанской армии Армения терпит поражение. Теперь у веселившегося в Шуше на "церемонии инаугурации" Пашиняна один единственный выход – поднять белый флаг, сдаться, срочно вывести оккупационные войска из Карабаха. Если он не согласится на условия Азербайджана, Армения не только потеряет армию, но и столкнется с социально-экономическим, политическим и военным кризисом, из которого нет выхода, и будет попросту стерта со страниц истории».

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)