Состоялся телефонный разговор между Джейхуном Байрамовым и Мевлютом Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - 15 октября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, Д.Байрамов проинформировал турецкого коллегу о том, что армянские вооруженные силы продолжают нарушать гуманитарный режим прекращения огня, целенаправленно обстреливают азербайджанские города, находящиеся вдалеке от зоны конфликта, мирное население, гражданскую инфраструктуру. Министр отметил, что нападение в Тартаре, в результате которого погибли три мирных жителя и пятеро были ранены, было еще одним военным преступлением Армении.

Мевлют Чавушоглу решительно осудил нападения армянских вооруженных сил на мирных жителей и выразил серьезную обеспокоенность по этому поводу.

Глава МИД Азербайджана поблагодарил братскую Турцию за постоянную поддержку справедливой позиции Азербайджана.