Минобороны: Войскам армии Азербайджана удалось продвинуться на различных направлениях фронта

БАКУ /Trend/ - В течение дня 16 октября и в ночь на 17 октября оперативная обстановка на Агдере-Агдамском и Физули-Гадрут-Джебраильском направлениях фронта оставалась напряженной.

Как сообщили в субботу Trend в министерстве обороны Азербайджана, нашим войскам удалось прорвать заранее выстроенные оборонительные рубежи противника на разных направлениях, вытеснить врага со своих позиций и, вынудив его бежать, продвинуться вперед.

Личный состав Азербайджанской Армии, накопивший боевой опыт в результате успешных военных операций, занимает выгодные рубежи, высоты и позиции на важных направлениях.

В результате предпринятых Азербайджанской Армией действий в течение суток, на разных направлениях фронта было уничтожено и выведено из строя большое количество живой силы, а также 7 танков Т-72, 2 РСЗО БМ-21 «Град», 8 Д-30 и 1 Д-20 гаубиц-пушек, 10 единиц грузовых автомобилей с боеприпасами и 7 единиц другой автомобильной техники.

Согласно полученной информации, в результате боевых действий 1-й батальон 5-го горнострелкового полка вооруженных сил Армении, оставив свои позиции и большое количество убитых и раненых, отступил назад.

До 300 резервистов, самовольно покинув боевые позиции на оборонительной линии 1-го мотострелкового полка вооруженных сил Армении, отступили. Среди резервистов также имеется много убитых и раненых. Прикрепленные к полку с целью усиления члены отряда полиции специального назначения, также, покинув боевые позиции, бежали. В подразделениях полка наблюдается нехватка продовольствия и боеприпасов.

В подразделениях противника были зафиксированы случаи неподчинения личного состава офицерам из-за чувства усталости и безнадежности, а также отказа от участия в боевых действиях из-за страха и паники.

Войска Азербайджанской Армии сохраняют оперативное превосходство, нанося урон противнику точным огнем по всей протяженности фронта.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)