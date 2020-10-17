В рядах ВС Армении раскол - солдаты самовольно покидают позиции (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В рядах ВС Армении начались случаи неподчинения солдатами приказам командования.

Как передает в субботу Trend, армянские военнослужащие уже не хотят воевать и покидают позиции.

Как ясно видно из видео, один армянин обвиняет других в том, что они самовольно покинули позицию и требует у солдат разъяснений. Начавшийся со словесной перепалки спор перерастает в драку.

Это показывает, что в рядах армии ВС Армении крайне участились случаи неподчинения.

Представляем вашему вниманию эти кадры: