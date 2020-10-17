Омбудсмен Азербайджана осуществляет в Гяндже миссию по расследованию фактов нападения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Примерно в 01:00 17 октября, Армения, в очередной раз совершив военное преступление, подвергла ракетному обстрелу густонаселенный, второй по величине город Азербайджана Гянджу, расположенный вдали от линии фронта. Атака с применением запрещенного оружия привела к многочисленным жертвам и серьезным разрушениям.

Таким образом, в очередной раз нарушив требования гуманитарного режима прекращения огня, объявленного 10 октября 2020 года в 12:00, страна-агрессор Армения открыто демонстрирует неуважение к Уставу ООН, нормам и принципам международного права, в том числе нормам гуманитарного права и человеческих прав.

Как сообщили в субботу Trend в Аппарате омбудсмена, в целях оценки фактов в рамках международного права, подтверждающих грубое нарушение прав человека в связи с гибелью людей в результате очередного террористического акта ВС Армении в Гяндже, а также причиненного ущерба, и доведения их до сведения международной общественности уполномоченная по правам людей Азербайджана Сабина Алиева осуществляет в Гяндже миссию по расследованию фактов.

В рамках миссии омбудсмен Сабина Алиева встретилась с родственниками погибших, раненых и пострадавших жителей города, посетила разрушенные дома и другие объекты инфраструктуры, провела расследование. Омбудсмен также посетила раненого ребенка, родители которого остались под руинами. Об их судьбе в настоящее время ничего не известно. Для решения существующих проблем на месте совместно с соответствующими структурами приняты необходимые меры.

В результате умышленного взятия на прицел Арменией гражданских объектов, детей, женщин, людей с ограниченными возможностями и пожилых людей скончались три ребенка, в целом 13 человек, 52 человека получили тяжелые ранения, судьба двух детей остается неизвестной. Поисково-спасательные мероприятия продолжаются.

Очередная вопиющая жестокость агрессора Армении, террористический акт, направленный против мирного населения Азербайджана - военное преступление против человечности, которое должно быть решительно осуждено международными организациями и мировыми державами, а совершившие эти преступления должны быть привлечены к международно-правовой ответственности и наказаны. Оказывающие поддержку террористическим актам Армении, должны сделать необходимые выводы из этих событий и не хранить молчание.

Следует отметить, омбудсмен Сабина Алиева обратилась к международному сообществу с очередным заявлением, чтобы привлечь внимание международных организаций к этому вандализму, совершенному Арменией против гражданского населения. На основании материалов миссии по расследованию фактов будет подготовлен отчет, который будет разослан в международные организации.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)