Омбудсмен Азербайджана осуществляет в Гяндже миссию по расследованию фактов нападения (ФОТО)

Политика 17 октября 2020 14:46 (UTC+04:00)
Омбудсмен Азербайджана осуществляет в Гяндже миссию по расследованию фактов нападения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Примерно в 01:00 17 октября, Армения, в очередной раз совершив военное преступление, подвергла ракетному обстрелу густонаселенный, второй по величине город Азербайджана Гянджу, расположенный вдали от линии фронта. Атака с применением запрещенного оружия привела к многочисленным жертвам и серьезным разрушениям.

Таким образом, в очередной раз нарушив требования гуманитарного режима прекращения огня, объявленного 10 октября 2020 года в 12:00, страна-агрессор Армения открыто демонстрирует неуважение к Уставу ООН, нормам и принципам международного права, в том числе нормам гуманитарного права и человеческих прав.

Как сообщили в субботу Trend в Аппарате омбудсмена, в целях оценки фактов в рамках международного права, подтверждающих грубое нарушение прав человека в связи с гибелью людей в результате очередного террористического акта ВС Армении в Гяндже, а также причиненного ущерба, и доведения их до сведения международной общественности уполномоченная по правам людей Азербайджана Сабина Алиева осуществляет в Гяндже миссию по расследованию фактов.

В рамках миссии омбудсмен Сабина Алиева встретилась с родственниками погибших, раненых и пострадавших жителей города, посетила разрушенные дома и другие объекты инфраструктуры, провела расследование. Омбудсмен также посетила раненого ребенка, родители которого остались под руинами. Об их судьбе в настоящее время ничего не известно. Для решения существующих проблем на месте совместно с соответствующими структурами приняты необходимые меры.

В результате умышленного взятия на прицел Арменией гражданских объектов, детей, женщин, людей с ограниченными возможностями и пожилых людей скончались три ребенка, в целом 13 человек, 52 человека получили тяжелые ранения, судьба двух детей остается неизвестной. Поисково-спасательные мероприятия продолжаются.

Очередная вопиющая жестокость агрессора Армении, террористический акт, направленный против мирного населения Азербайджана - военное преступление против человечности, которое должно быть решительно осуждено международными организациями и мировыми державами, а совершившие эти преступления должны быть привлечены к международно-правовой ответственности и наказаны. Оказывающие поддержку террористическим актам Армении, должны сделать необходимые выводы из этих событий и не хранить молчание.

Следует отметить, омбудсмен Сабина Алиева обратилась к международному сообществу с очередным заявлением, чтобы привлечь внимание международных организаций к этому вандализму, совершенному Арменией против гражданского населения. На основании материалов миссии по расследованию фактов будет подготовлен отчет, который будет разослан в международные организации.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

Омбудсмен Азербайджана осуществляет в Гяндже миссию по расследованию фактов нападения (ФОТО) - Gallery Image
Омбудсмен Азербайджана осуществляет в Гяндже миссию по расследованию фактов нападения (ФОТО) - Gallery Image
Омбудсмен Азербайджана осуществляет в Гяндже миссию по расследованию фактов нападения (ФОТО) - Gallery Image
Омбудсмен Азербайджана осуществляет в Гяндже миссию по расследованию фактов нападения (ФОТО) - Gallery Image
Омбудсмен Азербайджана осуществляет в Гяндже миссию по расследованию фактов нападения (ФОТО) - Gallery Image
Омбудсмен Азербайджана осуществляет в Гяндже миссию по расследованию фактов нападения (ФОТО) - Gallery Image
Омбудсмен Азербайджана осуществляет в Гяндже миссию по расследованию фактов нападения (ФОТО) - Gallery Image
Омбудсмен Азербайджана осуществляет в Гяндже миссию по расследованию фактов нападения (ФОТО) - Gallery Image
Омбудсмен Азербайджана осуществляет в Гяндже миссию по расследованию фактов нападения (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Омбудсмен Азербайджана осуществляет в Гяндже миссию по расследованию фактов нападения (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Омбудсмен Азербайджана осуществляет в Гяндже миссию по расследованию фактов нападения (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Омбудсмен Азербайджана осуществляет в Гяндже миссию по расследованию фактов нападения (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Омбудсмен Азербайджана осуществляет в Гяндже миссию по расследованию фактов нападения (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Омбудсмен Азербайджана осуществляет в Гяндже миссию по расследованию фактов нападения (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Омбудсмен Азербайджана осуществляет в Гяндже миссию по расследованию фактов нападения (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Омбудсмен Азербайджана осуществляет в Гяндже миссию по расследованию фактов нападения (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Азербайджане было выявлено 528 новых случаев инфицирования коронавирусом
В Азербайджане было выявлено 528 новых случаев инфицирования коронавирусом
Я все еще храню ключи от дома, разрушенного армянами - житель Физули
Я все еще храню ключи от дома, разрушенного армянами - житель Физули
Раненый житель Гянджи: Все произошло в одно мгновение - дом обрушился, все вокруг вдруг стало красным
Раненый житель Гянджи: Все произошло в одно мгновение - дом обрушился, все вокруг вдруг стало красным
Loading Bars
Лента новостей
В Азербайджане было выявлено 528 новых случаев инфицирования коронавирусом Общество 15:52
Глава МИД Азербайджана проинформировал руководителей международных организаций о терроре в Гяндже Политика 15:48
Хикмету Мирзоеву присвоено высшее воинское звание генерал-лейтенант - Распоряжение Политика 15:43
Мехрибан Алиева: Каким надо быть бесчеловечным чудовищем, чтобы в очередной раз отдать приказ о ракетном ударе по жилым кварталам спящего города? (ФОТО) Политика 15:37
Приказавшие ударить баллистическими ракетами по гражданским лицам ответят за это - минобороны Турции Политика 15:17
"Диванные войска" Армении перешли в наступление - в соцсетях звучат угрозы удара по Баку из "Искандеров" (ФОТО) Нагорно-карабахский конфликт 15:14
Петиция! Требуем исключить фашистскую Армению из ОДКБ! Иначе это расценивается как поддержка терроризма! (ФОТО) Социум 15:09
Фотографии с места происшествия против безмолвия международного сообщества - последствия армянского теракта в Гяндже (ФОТО) Политика 15:07
Президент Ильхам Алиев: Военно-политическое руководство Армении- преступники, и мы накажем этих преступников Политика 15:07
В МИД России направлена нота протеста в связи с незаконным визитом депутата Госдумы на оккупированные азербайджанские территории Нагорно-карабахский конфликт 15:04
«Туркменгаз» объявляет тендер на закупку электротехнического оборудования Тендеры 14:51
АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» объявило тендер Тендеры 14:48
Нанесены ракетно-артиллерийские удары по позициям ВС Армении (ВИДЕО) Политика 14:47
Омбудсмен Азербайджана осуществляет в Гяндже миссию по расследованию фактов нападения (ФОТО) Политика 14:46
Уничтожен очередной тактический БПЛА ВС Армении Политика 14:32
Вся ответственность за обстрелы Гянджи ложится на военно-политическое руководство Армении - вице-премьер Политика 14:23
Недельный обзор событий финансового рынка Азербайджана Финансы 14:13
В Туркменистане ведется работа по повышению финансовых возможностей граждан Финансы 14:09
АО «Трансмашхолдинг» России поставит в Туркменистан тепловозы Транспорт 13:58
Казахстанская компания по управлению электросетями объявляет тендер Тендеры 13:53
В результате очередного армянского террора в Гяндже скончались 13 человек, ранены 5 детей - генпрокуратура Политика 13:45
Помощник президента Азербайджана прибудет в Гянджу совместно с дипломатическим корпусом и военными атташе Политика 13:35
«Туркменхимия» объявляет тендер на проектирование и строительство установки по производству метанола Тендеры 13:33
Статья о ракетном ударе Армении по городу Гянджа опубликована The Guardian Нагорно-карабахский конфликт 13:30
Армия Азербайджана мстит за Гянджу (ВИДЕО) Политика 13:19
Я все еще храню ключи от дома, разрушенного армянами - житель Физули Общество 13:18
Посольство Ирана в Азербайджане жестко осудило ракетные удары по Гяндже Политика 13:04
Не далек тот день, когда азербайджанский флаг будет водружен в Шуше и Ханкенди - помощник Первого вице-президента Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 13:00
Президент Ильхам Алиев: Физулинская и другие операции будут включены в военные книги Политика 13:00
Николай Пяткин: Обстрел мирных жителей Гянджи - варварский политический ход армянского государства Социум 12:58
Президент Ильхам Алиев: Мы вернемся в Физули, заново отстроим, благоустроим все села Политика 12:53
Президент Ильхам Алиев: Доблестная Азербайджанская армия успешно продолжает спасительную миссию Политика 12:52
Президент Азербайджана обнародовал данные об уничтоженной и взятой в последние дни в качестве трофея вражеской технике Политика 12:51
Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа объявляет тендер Тендеры 12:50
АО «Вагонсервис» Казахстана объявило тендер Тендеры 12:46
Туркменистан увеличивает экспорт карбамида Энергетика 12:43
В рядах ВС Армении раскол - добровольцы самовольно покидают позиции (ВИДЕО) Политика 12:41
Число скончавшихся в результате армянских провокаций достигло 60 человек - Генпрокуратура Азербайджана Политика 12:38
Государственный терроризм Армении и тотальная война против мирного населения Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 12:29
Уничтожен штурмовик Су-25 ВВС Армении Политика 12:22
В результате ракетного обстрела Гянджи со стороны ВС Армении полностью разрушено 20 домов (ФОТО) Нагорно-карабахский конфликт 11:55
Уничтожен зенитно-ракетный комплекс С-300 ВС Армении (ВИДЕО) Политика 11:52
На минувшей неделе золото и серебро в Азербайджане подешевели (ОБЗОР) Финансы 11:51
В Гяндже создан временный оперативный штаб Политика 11:46
В Азербайджане увеличилось производство в сфере металлургической промышленности Бизнес 11:44
МИД Азербайджана осудило визит депутата Госдумы РФ в оккупированный Нагорно-Карабахский регион Азербайджана Политика 11:42
Президент Ильхам Алиев: Мы отвечаем им на поле боя, мы мстим и отомстим за этих невинных людей на поле боя Политика 11:42
Братский Азербайджан отвечает на эту подлость на фронте - минобороны Турции Политика 11:28
В результате ракетного удара по Гяндже разрушена еще одна школа (ФОТО) Происшествия 11:25
Возбуждено уголовное дело по факту очередного террора Армении в Гяндже - Генпрокуратура Политика 11:23
Туркменистан: Подготовлен План Совместных действий с ЮНЕСКО Бизнес 11:17
Хикмет Гаджиев: В Гяндже среди развалин обнаружено удостоверение личности подростка (ФОТО) Нагорно-карабахский конфликт 11:11
Азербайджанские НПО обратились к Совбезу и генсеку ООН Политика 11:04
Азербайджан отомстил за Гянджу: Уничтожено большое количество живой силы и военной техники ВС Армении (ВИДЕО) Политика 11:02
Уничтожен полковник ВС Армении, начальник инженерно-саперной службы Политика 11:00
Общая прибыль держателей облигаций SOCAR выросла до $20 млн. Энергетика 10:59
Мевлют Чавушоглу: Молчать на действия Армении, значит быть соучастником этих преступлений Политика 10:56
Генпрокурор Азербайджана: Ответ политическому руководству Армении за террор в Гяндже будет тяжелым Политика 10:45
Цена на азербайджанскую нефть вновь превысила $42 за баррель Финансы 10:30
Президент Ильхам Алиев: Сегодня освобожден от оккупации город Физули и несколько сел района Политика 10:28
Раненый житель Гянджи: Все произошло в одно мгновение - дом обрушился, все вокруг вдруг стало красным Общество 10:27
В Азербайджане выросло производство сельхозпродукции Бизнес 10:16
На текущей неделе манат укрепился к валютам основных стран-партнеров (ОБЗОР) Финансы 10:13
МИД: Утверждения о "признании" городским советом Милана марионеточного режима являются очередной провокацией Армении Политика 10:10
МИД: Армения не заинтересована в политическом решении нагорно-карабахского конфликта Нагорно-карабахский конфликт 10:03
Число скончавшихся в результате ракетного обстрела Гянджи достигло 13, ранены 52 человека Политика 10:03
На территории, по которой был нанесен ракетный удар в Гяндже, нет военных объектов - МЧС Политика 09:57
На севере Индии восемь человек погибли в ДТП с автобусом Другие страны 09:53
МИД Азербайджана: Армения запускает ракеты по Ирану с целью провокации Политика 09:50
МИД: Необходимо прекратить продолжающуюся агрессию и жестокие нападения Армении на мирных жителей Политика 09:42
Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу (ФОТО) Политика 09:39
В отношении Пашиняна должно быть возбуждено уголовное дело за террор в Гяндже - депутат Политика 09:37
Пашинян повторяет деяния Саддама Хусейна против гражданских лиц - помощник Президента Азербайджана Политика 09:35
Армения в очередной раз обстреляла мирных жителей - минобороны Политика 09:34
До 300 военнослужащих ВС Армении самовольно покинули позиции Политика 09:33
Новый список уничтоженной в ходе боевых действий техники ВС Армении Политика 09:31
МЧС: В Гяндже продолжается поисково-спасательная операция Политика 09:31
Ракеты, выпущенные по Мингячевиру, обезврежены силами ПВО - генпрокуратура Азербайджана Политика 09:28
Армения преднамеренно обстреляла жилые дома в Гяндже Политика 09:26
Хикмет Гаджиев: Очередные ракетные удары по Гяндже показывают, что Армения продолжает политику геноцида на государственном уровне Политика 09:21
Минобороны: Войскам армии Азербайджана удалось продвинуться на различных направлениях фронта Политика 09:18
Обнаружена часть остатков ракет, выпущенных по Гяндже Политика 09:11
В результате ракетных ударов по Гяндже скончались 12, ранены свыше 40 мирных жителей - Генпрокуратура Происшествия 09:06
Кямран Алиев и Кямаледдин Гейдаров находятся в Гяндже Политика 09:04
ВС Армении подвергают обстрелу населенные пункты Азербайджана Политика 08:38
СБ ООН может провести в понедельник экстренное совещание по Карабаху В мире 08:15
Погиб старший "прокурор" сепаратистского режима, установленного в Нагорном Карабахе Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 08:01
Эрдоган и Трюдо обсудили Нагорный Карабах Турция 07:39
Четыре человека задержаны по делу о теракте во Франции Европа 06:58
Хикмет Гаджиев: МИД Армении подло пытается отрицать ответственность государства за эти военные преступления Политика 06:25
Президент Ильхам Алиев: Больше всего меня печалят наши потери, а больше всего радует воля азербайджанского народа Политика 06:18
Президент Ильхам Алиев: В организации переворота в Армении большую роль сыграли группы Сороса, а Пашинян на самом деле всегда занимал антироссийскую позицию Политика 06:17
Президент Ильхам Алиев: Армения хочет превратить Тертер в Сталинград, во второй Агдам, Физули Политика 06:15
Президент Ильхам Алиев: Турция де-факто уже за столом переговоров Политика 06:14
Президент Ильхам Алиев: Абсолютное большинство сел вокруг Физули находится у нас Политика 06:13
Президент Ильхам Алиев: Теперь мы видим перед собой Физули Политика 06:09
Решительно осуждаю Армению, которая совершила преступление против человечности - глава турецкой оппозиции Политика 06:03
Президент Ильхам Алиев: После прекращения огня Армения вновь попыталась оккупировать поселок Гадрут, трижды атаковала его Политика 05:56
Армения ответит за свои военные преступления - Шамиль Айрым Политика 05:54
Президент Ильхам Алиев: Ни один вопрос в регионе не может быть решен без участия и согласия Турции Политика 05:49
Все новости