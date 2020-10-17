Президенту пишут: Ваши обращения к народу и объявление Вами населенных пунктов, освобожденных от оккупации, становятся для нас самыми счастливыми минутами

Политика 17 октября 2020 16:41 (UTC+04:00)
Президенту пишут: Ваши обращения к народу и объявление Вами населенных пунктов, освобожденных от оккупации, становятся для нас самыми счастливыми минутами

БАКУ /Trend/ - Последовательные победы Азербайджанской армии на фронте вызывают огромную радость у всех граждан, а также наших соотечественников, живущих за рубежом. Они направляют в адрес главы нашего государства, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева многочисленные благодарственные письма за то, что переживают эти радостные чувства.

Trend со ссылкой на сайт Президента представляет еще несколько из этих писем.

Сулейман Велиев из турецкого города Анкара пишет: «Уважаемый господин Президент, от своего имени и от имени студентов и врачей медицинского университета «Гюльхане» в Анкаре, в котором я в настоящее время учусь, поздравляю Вас по случаю освобождения наших земель от пресловутых армянских врагов, выражаю Вам признательность, желаю долгих лет жизни и здоровья. Верим, что Азербайджанская армия своей силой и мощью в скором времени достигнет великой победы. Мы поддерживаем и приветствуем проводимую Вами внутреннюю и внешнюю политику. Мы всегда рядом с Вами и с мощной Азербайджанской армией. Уже весь мир знает, что борьба Азербайджана – правая борьба, это вершина патриотизма, героизма, мужества, бессмертия и вечности. Возвыситься на эту вершину, сохранить ее является священным гражданским долгом каждого из нас. Если будет нужно, все мы готовы пойти на фронт. Господин Президент, да поможет Аллах Вам и нашей армии на этом правом пути. Вместе мы сильнее. Карабах – это Азербайджан!».

Житель Агдама Шовги Гадиров пишет: «Уважаемый господин Верховный главнокомандующий, начатые 27 сентября в ответ на провокации врага по Вашему приказу контрнаступательные операции и достигнутые исторические успехи безгранично вдохновляют нас – молодых учителей. Мы всей семьей одобряем и поддерживаем Вашу как внутреннюю, так и внешнюю политику. Я уверен, что за короткое время наша славная армия под Вашим руководством обрадует нас добрыми вестями. Да хранит Аллах Вас и нашу доблестно сражающуюся за Родину армию».

Жительница Баку Севда Акперова: «Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий, мы гордимся тем, что Вы так самоотверженно, достойно руководите государством в условиях войны за освобождение оккупированных территорий. Уверены, что благодаря Вашей решительности и умению дальновидно анализировать события мы добьёмся победы. Мы рядом и поддерживаем Вас! Азербайджанский народ Вас любит и гордится своим Президентом. Да здравствует Азербайджан! Да здравствует Верховный главнокомандующий! Карабах – это Азербайджан!».

Гюльнар Мурадова из Барды: «Уважаемый господин Президент, для всех нас Вы родной, сильный лидер, наша гордость. Все мы гордимся Вами. Да хранит Вас Аллах. Вот уже 27 лет я не могу попасть на свою Родину – Агдам. Иншаллах, благодаря Вам этой разлуке придет конец. Уверена в этом. Хочу выразить Вам глубокую признательность за то, что осчастливили нас. Карабах – это Азербайджан! Народ с Ильхамом, а Ильхам с народом! Мы готовы пожертвовать жизнью во имя Родины. Горжусь тем, что я – азербайджанка. Да здравствует наш Президент и азербайджанский народ. Когда я писала эти строки, мой дом сотрясался от звуков артиллерийского обстрела. Но мы не боимся, потому что у нас есть такая опора как Вы, и нам некого бояться! Мы с Вами единое целое. Да хранит Вас Аллах. Аминь!».

Житель Баку Гияс Ахмедов пишет в своем письме: «Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий, я – вынужденный переселенец из села Косалар Ходжалинского района. Благодарю Всевышнего за то, что у азербайджанского народа есть такой мудрый, высокообразованный Президент, как Вы. Я и члены моей семьи гордимся Вами. Сегодня каждый азербайджанец настроен на победу. Мы все время ждем хороших новостей. Самые счастливые моменты для нас, когда в своих обращениях к народу Вы перечисляете названия освобожденных населенных пунктов. Искренне поздравляю Вас и Вашу семью с достигнутыми на фронте успехами. Желаю дальнейших побед!».

Джамал Садыгов из Лянкярана: «Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий, мы поддерживаем дальновидный политический курс, проводимый Вами в условиях войны. Мы гордимся Вами. В Вашем лице желаем Азербайджанской армии новых успехов в этой справедливой войне. Верим, что Ваша самоотверженность и отвага нашей армии приведут наш народ к светлому будущему. Все мы готовы поддержать Вас в этом благородном деле. Вместе мы сильнее! Карабах – это Азербайджан!».

Житель Астары Джанкиши Гурбанов: «Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий, те чувства, которые я испытал увидев, как флаг Азербайджана развевается в поселке Гадрут, словами не описать. Знаю, что весь азербайджанский народ, все карабахцы были счастливы в эти минуты так же, как и я. Горжусь Вами, нашими солдатами, нашим народом, который демонстрирует единство. Внутри всех нас есть уверенность, что сказанное Вами претворится в жизнь. Верю, очень верю, что все будет хорошо».

Житель Гусары Юзбей Абуев: «Уважаемый господин Президент, мы – гусарцы верим в Вашу политику, силу нашей Армии, в победу. Мы не отступим на этом справедливом пути. Успехи нашей отважной Армии на фронте придают нам большую уверенность в то, что наши исторические земли будут освобождены и вынужденные переселенцы вернуться в свои родные очаги. Уверен, что наш народ, как всегда, сплотившись вокруг Вас, укажет коварному врагу на его место. Господин Верховный главнокомандующий, выражаем Вам благодарность за радостные новости с фронта. Желаю Вам и нашей доблестной Армии сил на этом пути, новых больших успехов. Победа будет за нами, Карабах – это Азербайджан!».

Житель Шеки Баба Самедов пишет главе нашего государства: «Уважаемый господин Верховный главнокомандующий, искренне поздравляю Вас с успехами, достигнутыми за короткий срок в боях против коварного врага. Мы верим в скорейшее освобождение всего Карабаха, в победу нашей славной Армии. Наша самая заветная мечта заключается в том, чтобы наш трехцветный флаг развевался в Ханкенди, Шуше. Желаю Вам успехов в этом сложном и почетном деле. Будьте уверены, что народ тесно сплотился вокруг Вас. Карабах – неотъемлемая составная часть Азербайджана, наша исконная земля. Карабах – это Азербайджан!».

Житель Имишли Алмаз Абышев: «Господин Верховный главнокомандующий, новость об освобождении в эти дни под Вашим единым руководством находящихся под оккупацией наших земель очень обрадовала меня. Потому, что в ноябре 1991 года я и четыре моих товарища участвовали в кровавых боях за Карабах на этой территории. Одним из моих боевых товарищей был Национальный герой Азербайджана Имамверди Алиев. В результате неопытности руководства того времени мы потеряли многие наши земли. Новость об освобождении от оккупации в эти дни Джебраильского района и поселка Гадрут, о том, что там водружен наш флаг, вызвали у меня слезы счастья. Потому что я и сам был там ранен. Сегодня гордость испытывают не только мои товарищи по оружию, но и с миром покоятся души ставших там шехидами. Господин Президент, от своего имени и имени сотрудников и ветеранов отдела полиции Имишлинского района выражаю Вам и нашей отважной Армии глубокую признательность за то, что Вы дали нам испытать все это. Мы всегда рядом с Вами. Да поможет Вам Аллах!».

Житель города Баку Таги Мамедов: "Борьба азербайджанского народа под Вашим руководством за освобождение отчих краев от армянских захватчиков - это призыв в том числе и для нас. Я лишен возможности участвовать в боях, поскольку нахожусь в местах отбывания наказания. У меня военное образование. Я прекрасно владею оружием. Господин Президент, как сын своей страны, я готов отправиться на фронт. Только прикажите!”.

Житель столицы Ниджад Ниязи: "Уважаемый господин Президент, уважаемый Верховный главнокомандующий, благодарю Вас за новости о победах. Я всегда поддерживал и буду поддерживать Вас. Вы - сильный, авторитетный лидер. Урок, преподанный Вами армянским палачам, не сотрется с нашей памяти до самой смерти. Я, как гражданин Азербайджана, равно как и весь наш народ, поддерживаем Вас во всем, верим и надеемся на Вас. Верим, что Вы продолжите борьбу до победного конца, пока не будут изгнаны с оккупированных земель все армянские палачи. Каждое сказанное Вами слово дарит нам радость, воодушевление и ощущение приближающейся победы. Да Хранит Вас Всевышний!".

Житель Баку Угур Шихализаде: "Уважаемый господин Верховный главнокомандующий, я учусь в бакинской школе. Искренне горжусь успешными операциями, проводимыми вооруженными силами Азербайджана во имя освобождения наших земель от вражеских сил. Мы ждали этого 30 лет. Верим, что в ближайшее время благодаря силе и боеспособности нашей армии мы получим еще более радостные вести. Успешные военные операции, которые ведутся в эти дни, воодушевляют меня, как солдата, и вселяют надежду на светлое будущее. Мы верим в Вас и нашу сильную армию. Вместе мы - сила! Карабах - это Азербайджан!”.

Житель Сабирабада Араз Будагов: "Дорогой и уважаемый Президент, обращаюсь к Вам с чувством неимоверной радости и гордости. Как достойный преемник общенационального лидера Гейдара Алиева, Вы делаете все возможное для того, чтобы наш народ занял достойное ему место среди народов мира. Наш народ искренне любит Вас. Вы прикладываете максимум усилий во имя благосостояния нашего народа, помогаете беженцам, переселенцам и семьям шехидов. Вы неизменно рядом с народом при возникновении несчастных случаев, стихийных бедствий. Каждый гражданин Азербайджана ощущает Вашу поддержку. Наши сердца переполняет гордость. Дорогой и уважаемый Президент, 27 сентября армянские оккупанты в очередной раз, прибегнув к провокации, напали на Азербайджан. Под Вашим руководством наша армия проявила большой героизм и дала достойный отпор врагу. Наши земли освобождаются от захватчиков. Когда Вы произнесли "Карабах - это Азербайджан!", у нас наворачиваются на глаза слезы радости. Каждое Ваше выступление наполняет наши сердца чувством радости и гордости. Да хранит Вас Всевышний! Дорогой и уважаемый Президент, Ваши интервью зарубежным телеканалам проникнуты любовью к Родине, в каждом из них ощущается народная любовь. По мере освобождения наших земель и продвижения нашей армии, люди, окрыленные счастьем, ликуют. Да продлит Всевышний Ваши лета! Да хранит Аллах Вас и Азербайджан! Да будут полностью освобождены наши земли и да взовьется над ними флаг Азербайджана. Господин Президент, есть у меня заветное желание. Когда Вы оповещаете нас о событиях на фронте, мне хочется крепко обнять Вас. Я с нетерпением жду окончания войны и нашей окончательной победы. Да здравствует азербайджанский народ и его Президент Ильхам Алиев! Да здравствует героическая армия Азербайджана! Пусть восторжествует справедливость!”.

Рагиль Балогланов из Ярдымлинского района: «Уважаемый господин Верховный главнокомандующий, мужество, проявленное нашей Армией в последние недели, является ярким примером Ваших успешных шагов. Ваша целенаправленная политика еще раз показала, что Азербайджан способен на все. Сегодня Азербайджанская армия героически сражается за наши земли. Наши солдаты отдадут жизнь, но не отдадут ни пяди земли. Я горжусь, что я азербайджанец и гражданин страны, которой Вы руководите. Да здравствует Азербайджан! Карабах - это Азербайджан!».

Житель города Баку Абдуллах Назарли: «Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий, благодаря Вашей успешной политике сегодня мы добиваемся успеха в Карабахе. Мы терпели 30 лет. Но за эти годы мы проявили терпение и были полностью уверены в нашей правоте. Мы были уверены, что под Вашим руководством мы освободим родной Карабах от армянской оккупации. Эти дни наступили. Спустя 30 лет мы начали выполнять свой священный долг. Иншаллах, в скором времени Азербайджан, а также весь мир услышат известие о том, что земли Карабаха полностью освобождены от армянской оккупации. Да хранит Вас Аллах. Иншаллах, флаг Азербайджана будет развеваться в Шуше. Спустя 30 лет в наших мечетях в Агдаме, Шуше, по всему Карабаху будет совершаться намаз, звучать азан. Аминь. Мы, школьники, счастливы, что воочию наблюдаем за этими событиями, которые войдут в историю, а не только читаем по книгам».

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