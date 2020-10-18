В Швеции осудили армянский терроризм (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская диаспора в шведском Стокгольме провела санкционированную акцию на площади Сергелакаден в знак протеста против агрессии армянской армии в отношении Азербайджана и очередных военных провокаций на территории нашей страны.

Как сообщили Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой, участники акции решительно осудили провокации армянских вооруженных сил, очередной ракетный обстрел Гянджи, гибель в результате этого мирных жителей, малолетних детей и женщин, разрушение гражданских объектов.

В акции, проведенной по инициативе Координационного совета скандинавских азербайджанцев и Шведской федерацией Азербайджана, приняли участие живущие и работающие в Стокгольме наши соотечественники. Выступившие на акции выразили сожаление в связи с ракетным обстрелом городов Гянджа и Мингячевир, гибели десятков мирных жителей в Гяндже, в том числе невинных детей, и призвали мировую общественность не закрывать глаза на армянский террор и защищать справедливую позицию Азербайджана. Во время акции вокруг площади ездила машина с вывеской, отражающей карабахские реалии.

На акции прозвучал государственный гимн Азербайджана. Участники на различных языках скандировали такие лозунги, как "Карабах - это Азербайджан!", "Молись за Гянджу!", "Положите конец армянскому терроризму!", "Мирные жители неприкосновенны!", "Положите конец смерти детей!", "Мы говорим нет терроризму", "Не поддерживайте оккупирующее государство!", "Армения - соблюдай резолюции ООН!", "Не верь Армении", "Конец армянской оккупации!", "Конец армянской агрессии", Конец армянскому терроризму" и другие.