Уничтожен еще один тактический БПЛА Армении

БАКУ /Trend/ - 18 октября в 13:00 тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вооруженных сил Армении, предпринявший попытку совершить полет в Горадизском направлении, был немедленно обнаружен и уничтожен подразделениями ПВО Азербайджана.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.