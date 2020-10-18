Уничтожен еще один тактический БПЛА Армении

Политика 18 октября 2020 14:52 (UTC+04:00)
Уничтожен еще один тактический БПЛА Армении

БАКУ /Trend/ - 18 октября в 13:00 тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вооруженных сил Армении, предпринявший попытку совершить полет в Горадизском направлении, был немедленно обнаружен и уничтожен подразделениями ПВО Азербайджана.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

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