Между Азербайджаном и Израилем установились прочные отношения, опирающиеся на истинную дружбу двух народов - Нетаньяху

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил поздравительное письмо премьер-министру Азербайджана Али Асадову по случаю Дня независимости страны, сообщает в понедельник Trend.

Нетаньяху подчеркнул в письме, что горд тем, что Израиль одним из первых признал независимость Азербайджана.

Он также отметил, что за период почти в 30 лет, прошедший с этой даты, между двумя странами установились прочные отношения, опирающиеся на истинную дружбу народов Израиля и Азербайджана.

Премьер-министр Израиля выразил готовность к приложению совместных усилий для расширения двусторонних отношений в сферах, представляющих общий интерес.

Биньямин Нетаньяху пожелал азербайджанскому народу развития, стабильности и благополучия.

(Текст: Кямаля Сеидова)