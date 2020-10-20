Президент Ильхам Алиев: Мы сражаемся в одиночку, об этом знают все

БАКУ/Trend/ - Мы сражаемся в одиночку, об этом знают все. Но они не могут смириться с этим, так как мифы развеиваются, мифы – основа их идеологии.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

«Сегодня руководству Армении следует хорошо подумать. Они уже встали на колени перед нами, мы поставили их на колени, указали им их место. Гоним их и дальше будем гнать с наших земель!

Каждый день приходят радостные вести. Каждый день наш флаг поднимается над новым населенным пунктом. Вот сила Азербайджанского государства, азербайджанского народа. На протяжении тридцати лет руководство Армении выдумывало небылицы о «сильной армии», создавало мифы о «непобедимой армянской армии». Где эта «непобедимая армянская армия»? Посмотрите, как она бежит от нас. Это был миф, это была ложь. Мы развеяли их.

Тридцать лет они оскорбляли нас. Тридцать лет разрушали наши памятники на оккупированных территориях, пытались стереть наше историко-культурное наследие. Почему за тридцать лет международное сообщество не применило санкции в отношении государства-агрессора? Я неоднократно говорил о необходимости применения санкций. Эта страна, ее руководство не хотят по доброй воле покинуть наши земли. Они обманывают нас, ведут переговоры ради имитации. Им нельзя верить, и я оказался прав. Посмотрите на созданные там укрепления. Разве страна, построившая такие укрепления, потратившая на это такие средства, выйдет оттуда? Если бы хотели выйти, то не сделали бы этого. То есть, каждое их слово – ложь. И сегодня руководители их государства днем и ночью распространяют ложь и измышления об Азербайджане, событиях, происходящих на поле боя. Словно кто-то сражается вместо нас»,- сказал глава государства.