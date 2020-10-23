Генеральный директор Trend Ильгар Гусейнов, Эльхан Алескеров и российские эксперты о роли РФ в карабахском конфликте - телемост Москва-Баку (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Генеральный директор МИА Тренд Ильгар Гусейнов, директор экспертного совета Baku Network Эльхан Алескеров, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Фархад Ибрагимов, а также ведущий аналитик "Вестника Кавказа" Матвей Катков, в рамках информационно-аналитической программы "Война и мир" агентства "Вестник Кавказа" приняли участие в видеомосте между Москвой и Баку и поговорили об освобождении Зангилана, о том, как менялось отношение мирового сообщества к проблеме урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, а также о роли России в данном процессе.

Trend представляет видеозапись состоявшихся обсуждений: