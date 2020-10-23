Армения доставляет наемников на оккупированные территории Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские НПО (неправительственные организации) распространили обращение к председателю Совета по правам человека ООН Элизабет Тихи-Фисслбергер, президенту Международного комитета Красного Креста (МККК) Петеру Мауреру, азербайджанскому представительству МККК - Ариане Баурер, Верховному комиссариату по правам человека ООН, председателю Рабочей группы по вопросу об использовании наемников как средства нарушения прав человека и противодействия осуществлению права народов на самоопределение и спецдокладчику ООН по поддержке и защите прав человека во время борьбы с террором о доставке Арменией наемников на оккупированные территории Азербайджана, сообщает в пятницу Trend

В обращении говорится: «Выражаем глубокую обеспокоенность в связи с тем, что расследования Генеральной прокуратуры Азербайджана доказали факт того, что в последние дни Армения доставляет членов различных террористических организаций, в том числе, иностранных наемников, на оккупированные территории Азербайджана, используя их против нашей страны. Так, было установлено, что среди обезвреженных во время военных операций бойцов ВС Армении много наемников, приехавших из Сирии, Ливана, США, Канады, Греции и Франции, собраны доказательства о том, что они доставлены в зону конфликта со стороны Армении. Кроме того, имеется обоснованная информация о том, что по инициативе Армении террористическая организация PKK создала военные базы на оккупированных территориях Азербайджана и ведет военные действия», - говорится в обращении.

Далее в документе подчеркивается, что понятие «наемник» отражено в ст. 47 первого дополнительного протокола (1977) первой Женевской конвенции о защите жертв в международных вооруженных конфликтах 1949 года: «Согласно этой статье, наемник не имеет право получать статус комбатанта или военнопленного. То есть, участие наемников в военном конфликте противоречит международному гуманитарному праву. Международная конвенция «О борьбе с привлечением, использованием, финансированием и подготовкой наемников», принятой резолюцией (44/34) на 44 сессии Генассамблеи ООН 4 декабря 1989 г., являясь основным правовым инструментов в борьбе с наемничеством, считает преступлением привлечение, финансирование, использование и подготовку наемников».

Как видно, в соответствии с нормами международного права, наемники признаются преступниками, они должны нести ответственность как международные преступники в суде: «Активно привлекая наемников к ведению военных действий против Азербайджана, Армения продолжает грубо нарушать нормы международного права».

В заключение азербайджанские НПО призвали международные организации решительно осудить факт нарушения норм и принципов международного гуманитарного права, на основании которого Армения привлекает к конфликту наемников, и предпринять необходимые шаги для пресечения этих действий.

(Текст: Кямаля Сеидова.)