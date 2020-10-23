Взятие на прицел Арменией мирного азербайджанского населения является преступлением - посол Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Взятие на прицел Арменией мирного азербайджанского населения недопустимо и является преступлением.

Как передает в пятницу Trend об этом в ходе встречи с председателем Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадовой сказал чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов.

Он выразил чувство сожаления по поводу того, что в результате ракетного обстрела со стороны Армении в Азербайджане пострадали мирные жители, в частности дети.

Бахар Мурадова сообщила, что на протяжении 30 лет наша страна находится в состоянии войны. В настоящее время Азербайджан встал на справедливую борьбу за возвращение своих земель, за короткие сроки была освобождена значительная часть территорий.

По ее словам, мировое сообщество вновь стало очевидцем того, что Азербайджан на правильном пути и отстаивает справедливость.

Бахар Мурадова подчеркнула, что Узбекистан не имеет дипломатического представительства в Армении и находится среди стран, которые всегда поддерживают Азербайджан. Все это, отметила глава Госкомитета, является показателем того, что дружественные отношения между нашими странами и их руководителями, а также между парламентами, построены на прочной основе.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)