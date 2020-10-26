Президент Ильхам Алиев: Мы пойдем до конца, до последнего

БАКУ/Trend/ - Если они хотят прекращения огня, то пусть скажут государству-оккупанту, чтобы оно ушло прочь, покинуло наши земли. Иначе мы пойдем до конца, до последнего. И впредь будем гнать врага, как уже это делаем, как он уже бежит от нас и будет бежать. Потому что мы правы и мы сильны.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

«Страны-сопредседатели Минской группы созывают заседание Совета Безопасности ООН. Один раз они это уже делали. Видимо, принятый там документ их не удовлетворил. И в этот раз несколько дней назад, мы узнали, услышали о появлении нового документа. Мы немедленно приступили к действиям и не допустили принятия этого документа. Несмотря на то, что три страны-сопредседателя оказывали большое давление на других членов Совета Безопасности ООН.

Какова была цель этого? Цель предельно ясна, чтобы принятые в 1993 году резолюции, требующие вывода ВС Армении с наших земель, остались в тени, были оставлены позади, чтобы они либо потеряли силу, либо значение. Вот в чем заключалась цель. Насколько это справедливо? Мы вновь увидели попытки оказания поддержки оккупанту. Что же в результате? Не прошло. Каким образом? Страны-члены Движения неприсоединения как мужчины не допустили этого, оказали нам поддержку, спасибо им. И это несмотря на то, что на них оказывалось давление, может быть даже угрожали. Но они как мужчины постояли за нас так же, как и мы за ними. Это показывает, что ничего не получится. Мой дорогой брат, президент Турецкой Республики неоднократно говорил, что мир больше, чем цифра пять. И он абсолютно прав. Вот это голосование доказало это. Объединились, в очередной раз выдвинули отвечающий интересам Армении документ, но не получилось. Потому что восторжествовала справедливость. Как бы они не старались, справедливость восторжествовала. Справедливость и международное право на нашей стороне. Поэтому мы продолжим идти своим путем»,- сказал Президент Ильхам Алиев.