Азербайджан побеждает и на фронте, и в дипломатии - политический эксперт

БАКУ /Trend/ - По приказу Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева азербайджанская армия с 27 сентября зачищает от оккупационных и террористических войск оккупированные территории Азербайджана и наказывает Армению.

Об этом во вторник сказал Trend главный редактор газеты SƏS, политический эксперт Бахруз Гулиев.

По его словам, в интервью иностранным СМИ Верховный главнокомандующий затронул ряд важных моментов, один из которых заключается в том, что страна-оккупант нацелена на наших мирных жителей.

"Армянская сторона обстреляла ракетами ряд наших городов и поселков, находящихся вдали от линии фронта. В частности, второй по величине город Азербайджана Гянджу, в результате чего были убиты невинные дети, некоторые малыши потеряли обоих родителей, много наших граждан получили тяжелые ранения. Недавно скончался подросток, гражданин России, долгое время находившийся в больнице. Другими словами, такие отвратительные и жестокие поступки врага еще на протяжении долгих лет будут раздирать душу нашего народа. Несмотря на это, как подчеркнул наш Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, азербайджанская армия не наносит ударов по мирному населению, наши Вооруженные Силы демонстрируют свою силу на поле боя и сокрушительными ударами уничтожают оккупантов. Каждый из этих фактов показывает, что мы не совершали военного нападения на Нагорный Карабах, напротив, военное нападение Армении на Азербайджан и атаки ВС Армении были направлены против наших мирных жителей и городов. Безусловно подобные кровавые акты не остаются без ответа, и глава государства, говоря об этом, затронул важные моменты в своих интервью. Президент Азербайджана отметил, что армяне были намерены оккупировать новые территории. Хочу напомнить, что военно-политические круги страны-оккупанта Армении до 27 сентября неоднократно и официально заявляли о намерении оккупировать новые территории Азербайджана. Вдобавок они сообщали, что возьмут на прицел город Гянджу. Разве есть необходимость после этого в каких-либо доказательствах? Естественно, что в такой ситуации азербайджанская армия перешла в контрнаступление и решила освободить свои древние земли. Не зря глава государства в интервью упомянул, что Армения совершила провокационные действия не только в Карабахе, но и на наших государственных границах. Например, они хотели взять под контроль стратегически важную энергетическую инфраструктуру Азербайджана, расположенную в нескольких километрах от государственной границы с Арменией", - сказал Бахруз Гулиев.

Эксперт отметил, что другая задача Армении заключалась в срыве переговорного процесса и расширении своей оккупационной политики.

"Сохраняя статус-кво, армянская сторона пыталась обвинить Азербайджан, и, конечно же, это было недопустимо. Если сегодня Армения переживает серьезные потрясения, она должна искать причины этого в действиях и поступках своего военно-политического руководства. Всем известно, что не осталось ни одной страны или организации, перед которым Никол Пашинян и его марионетка Араик Арутюнян не становились бы на колени. Но факт заключается в том, что даже самые близкие им государства, теперь отворачиваются от них, потому что эти страны понимают за кем международное право, кто восстанавливает справедливость", - подчеркнул Гулиев.

Он добавил, что деятельность Президента Ильхама Алиева доказала, что Азербайджан является надежным партнером во всех отношениях и верен стратегическому союзничеству. Сегодняшняя поддержка международного сообщества, считает эксперт, это наша победа на дипломатическом фронте, определяющая нашу победу на карабахском фронте.

"Азербайджан побеждает и на фронте, и в дипломатии. Ссылаясь на этот фактор, глава государства сказал в своем интервью, что в результате этого мы освободили и продолжаем освобождать международно признанные территории Азербайджана.

Азербайджан уже сказал свое слово как на международной арене, так и на передовой. Мы доказали, что справедливость на стороне Азербайджана, и это каждый день проявляется на передовой. Как подчеркнул Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, мы и дальше будем гнать оккупантов с нашей земли", - подытожил Бахруз Гулиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)