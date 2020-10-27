Армения не сможет долго выстоять в этой войне - Вюсал Гасымлы

БАКУ /Trend/ - Стоимость военной техники Армении, уничтоженной и захваченной в качестве военного трофея в ходе Отечественной войны с 27 сентября по 26 октября, показала, что Армения не могла себе позволить купить это оружие, оно было передано ей бесплатно.

Об этом сказал директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы, передает во вторник Trend.

По его словам, экономические анализы показывают, что Армения не сможет долго выстоять в этой войне, еще ждет неминуемый крах. Гасымлы отметил, что потери этой страны характеризуются не только количеством уничтоженной военной техники, всей экономике Армении нанесен колоссальный ущерб.

"В Армении уже наблюдаются признаки продовольственного кризиса, инвесторы бегут из страны, кредитный рейтинг Армении снижен. В этом случае Армения не может брать займы за рубежом. Его внешний долг превышает 60 процентов ВВП.

Армения проиграла Азербайджану как на поле боя, так и в экономической войне. Ресурсы Армении во много раз меньше, чем у Азербайджана. Валютные резервы Армении в 20 раз меньше валютных резервов Азербайджана. Те, кто не хочет, чтобы Армения проиграла, поддерживают ее, но это не может продолжаться долго. Единственный выход Армении - как можно скорее вывести свои войска с оккупированных азербайджанских земель.

В Армении неизбежна девальвация национальной валюты. Сегодня покупательная способность в Армении резко упала. Армению держится на ногах за счет иностранных подаяний и эта "помощь" уже сокращается. С этой точки зрения, Армения не сможет долго противостоять Азербайджану", - подытожил Вюсал Гасымлы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)