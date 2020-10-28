Поощрением террора армянская церковь запятнала христианство - депутат

БАКУ /Trend/ - Призывам к войне каталикоса всех армян Гарегина II удивляться не нужно, это следует воспринимать нормально, потому что такое поведение не ново для армянской церкви и общества, это их образ жизни.

Об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламента), ученый-историк Муса Гасымлы.

По его словам, армянская церковь запятнала христианство и христиан, постоянно поощряя за последние 200 лет террор, покровительствуя террористам, превращая подвалы церквей и школ в склады вооружения и боеприпасов, клевеща и пытаясь унизить ислам и иудазм.

Ученый сказал, что об этом достаточно много официальных документов, несколько документов и фактов царского и советского периодов отчетливо демонстрируют реальную картину: «К примеру, в документах царской жандармерии указывалось, что каталикос очень далек от мира. В секретном письме № 707 от 7 октября 1906 г. прокурор Эчмиадзинского синода Френкель писал директору канцелярии Кавказского преемника: «Архимандрит Абрам Гаспарян один из активных членов «Дашнакцютюн…». Начальник управления жандармерии Тифлисской губернии в секретном письме от 5 мая 1910 г. писал помощнику по гражданским делам Кавказского преемника: «Сейчас большинство членов армянского синода дашнаки. Каталикос в руках дашнаков, он двуличен. Представитель дашнаков сидит в церкви, чтобы контролировать её». Эта традиция была продолжена и в советское время».

Гасымлы добавил, что в информации советской контрразведки сообщалось, что до и в годы Второй мировой войны в подвалах армянских церквей и школ на территории Ирана хранилось большое количество вооружения и боеприпасов. Также указывалось, что в 30 км от Джульфы (Южный Азербайджан) – в Дарашанском монастыре на берегу реки Аракс хранятся пулеметы, 600 пистолетов марки «Маузер», при этом настоятель дал указание приобрести еще 5 тысяч «Маузеров» и 3 тысячи револьверов марки «Наган»: «После начала нагорно-карабахского конфликта особый интерес вызывает один документ относительно позиции Эчмиадзина. После сумгайытских событий дьякон армянской церкви в Баку С.С. Давтян 8-10 марта 1988 г. находился в Эчмиадзине, где встречался с каталикосом Вазгеном I и другими лицами. Каталикос спросил у него, почему Бакинские армяне занимают одностороннюю позицию в нагорно-карабахском вопросе? В ответ Давтян сказал, что они не хотят обострять ситуацию, потому что это плохо влияет на их положение. Нервничая, каталикос сказал Давтяну: «Они не способны на большие дела, большие дела требуют жертв, а они трусы. Ничего страшного в этом нет, можно пожертвовать бакинскими армянами». Ну а последствия этих слов известны. В конце 1989 г. армянская церковь организовала провокации против армян в Баку. Поэтому этот призыв Гарегина II естественен, он еще раз доказывает, что своими действиями армянская церковь и ее служители наносят тяжелый удар по христианству».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова.)