Посол Пакистана осудил сегодняшний теракт Армении против гражданских лиц в Барде

БАКУ /Trend/ - Посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайи осудил сегодняшний теракт Армении против гражданских лиц в Барде.

Об этом посол написал на своей странице в Twitter, сообщает в среду Trend.

Посол отметил, что этот шаг Армении должен быть осужден. "Сегодня мы получили печальное известие о многочисленных человеческих жертвах в азербайджанском городе Барда. Использование запрещенного оружия против гражданского населения неприемлемо и однозначно должно быть осуждено. Будь сильным, Азербайджан!», - написал пакистанский дипломат.

Напомним, что в результате ракетных ударов, нанесенных сегодня по Барде вооруженными силами Армении, погиб 21 мирный житель, ранены около 70 мирных граждан.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)