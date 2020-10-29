Президент Ильхам Алиев: То, что Пашинян говорит о пакистанских, турецких спецназовцах - это очередной бред

БАКУ/Trend/ - То, что Пашинян говорит о пакистанских, турецких спецназовцах - это очередной бред.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью российскому агентству "Интерфакс".

«Никакого турецкого спецназа здесь нет. Я уже неоднократно об этом говорил и необходимости в этом нет. Теперь он договорился до того, что какой-то пакистанский спецназ, и кстати, уже получил, по-моему, ответную ноту протеста. Это бред, такого нет. Это все попытки, во-первых, вовлечь третьи стороны в конфликт, интернационализировать конфликт и попытки, как бы прикрыть свое унизительное положение. Мол, это не Азербайджан их бьёт на поле боя, а турецкий спецназ и пакистанский спецназ. Он договорился до такой чуши, что сказал недавно - мне передали - что вроде бы террористы, которых Азербайджан привез из Сирии в Азербайджан, проникли на территорию России и совершили теракт в Грозном. Вы же понимаете, это же полный бред. Это российские спецслужбы наверняка знают, кто устроил этот теракт. Он говорил до этого, что турецкий F-16 сбил армянский Су-25. Это же всем известно, что это вранье. Это же все отслеживается. И Россией, и другими странами-сопредседателями. Сейчас мы живем в век технологий, невозможно ничего скрыть. И когда он говорил, что это не Армения запустила баллистические ракеты по Гяндже, это просто идиотизм. Потому что любой запуск баллистической ракеты отслеживается. И Россия, и Америка, и Франция прекрасно знают, откуда эта ракета была запущена, и какое боевое задание этой ракете было дано. Это боевое задание было нацелено на жилой квартал, и второй раз - жилой квартал. В Гяндже у нас нет никаких военных баз, никаких военных городков. Ведь он же врет. И когда говорит, что это не мы, когда сотни иностранных журналистов снимают эти ужасные кадры разрушений, когда иностранные дипломаты прямо с места разрушений дают интервью, Пашинян говорит, что это не Армения. А кто? Мы сами да ударили по Гяндже? Вы представляете степень лживости, а самое главное идиотизма. Потому что любой адекватный человек должен был понимать, что это скрыть невозможно. Поэтому то, что он говорит о пакистанских, турецких спецназовцах - это очередной бред. Завтра он скажет, что мы марсиан сюда привезли, чтобы освободить территории. От него можно ожидать всего, что угодно»,- сказал Президент Ильхам Алиев.