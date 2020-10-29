Вчера армяне выпустили по Барде 144 кассетные бомбы - ANAMA

БАКУ /Trend/ - Барда была обстреляна вчера из ракетной системы залпового огня "Смерч".

Об этом сказал находящийся сейчас в Барде представитель азербайджанского Национального агентства по очистке территорий от мин (ANAMA), сообщает в четверг Trend.

Он отметил, что ВС Армении выпустили по мирному городу две оперативно-тактические осколочные ракеты 9М525 РСЗО “Смерч”, обладающие мощной разрушительной силой, с кассетной головной частью, оснащенной осколочными боевыми элементами в количестве 72 штук – всего 144 штуки.

"Кроме того, осколочные боевые элементы обнаружены также в Гёранбое и Агджабеди", - сказал представитель ANAMA.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Кямаля Сеидова)