Первый вице-президент Мехрибан Алиева выразила соболезнования родным и близким погибших в результате землетрясения в турецком городе Измир (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась публикацией на своей официальной странице в Instagram.
Как сообщает в пятницу Trend в публикации говорится:
"С чувством печали и сожаления восприняла известия о человеческих жертвах и разрушениях в результате произошедшего в Эгейском регионе Турции сильного землетрясения. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего исцеления раненым. Боль турецкого народа – наша боль. Наше братство вечно и нерушимо! Пусть Всевышний хранит наши народы от всех бед и несчастий!"
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Первый вице-президент Мехрибан Алиева выразила соболезнования родным и близким погибших в результате землетрясения в турецком городе Измир (ФОТО)
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