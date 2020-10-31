Джавахский сепаратист умоляет армян приехать воевать в Карабах

БАКУ /Trend/ - Чем более критичным становится положение остатков армянского оккупационного контингента в Карабахе, тем громче звучат вопли зинворни о помощи. Армения уже отправила на фронт женщин, детей, стариков, священнослужителей и даже зеков, но «пушечного мяса» все равно остро не хватает – остановить победоносное движение Азербайджанской Армии Ереван уже не в силах, сообщает Trend.

Поэтому сепаратисты – причем всех мастей и не только карабахские – продолжают взывать к диаспоре с мольбами о помощи. Причем, не только финансовой. С этим у армян как раз проблем нет. Нет, им нужны боевики и террористы. Вот и печально известный сепаратист из грузинского региона Самцхе-Джавахети Ваан Чахалян, который сейчас воюет в Карабахе, слезно просит армян Джавахетии приехать в Карабах и помочь. На своей страничке в Фейсбуке Чахалян также посоветовал будущим боевикам пройти ускоренный курс диверсионной подготовки и даже указал номер телефона, по которому тем нужно связаться.

А тут уже следует напрячься правоохранительным органам Грузии, гражданами которой являются жители Джавахетии. Ведь в последующем те из них, кто сможет избежать ликвидации в Карабахе, вернутся в Грузию уже подготовленными боевиками и с мечтой о «воссоединении Джавакха с Арменией». Нужна ли эта головная боль Грузии? Вряд ли. Поэтому соответствующие превентивные меры в отношении последователей Чахаляна нашим грузинским соседям нужно принимать уже сейчас.