Уничтожена группа снайперов ВС Армении - Минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская армия нанесла огневые удары по оборонительному участку переброшенного на оккупированную территорию 543-го полка вооруженных сил Армении.

Об этом во вторник сообщили Trend в министерстве обороны Азербайджана.

В оборонном ведомстве добавили, что в результате огневых ударов была уничтожена снайперская группа, готовящаяся действовать в Губадлинском направлении.