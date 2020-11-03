Уничтожена группа снайперов ВС Армении - Минобороны Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Азербайджанская армия нанесла огневые удары по оборонительному участку переброшенного на оккупированную территорию 543-го полка вооруженных сил Армении.
Об этом во вторник сообщили Trend в министерстве обороны Азербайджана.
В оборонном ведомстве добавили, что в результате огневых ударов была уничтожена снайперская группа, готовящаяся действовать в Губадлинском направлении.
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