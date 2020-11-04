Верховный Главнокомандующий формирует новую систему безопасности Кавказа в целом - председатель Совбеза Азербайджана

Политика 4 ноября 2020 15:12 (UTC+04:00)
Верховный Главнокомандующий формирует новую систему безопасности Кавказа в целом - председатель Совбеза Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Верховный Главнокомандующий сегодня формирует систему безопасности не только Азербайджана, но и Кавказа в целом.

Об этом сказал председатель Совета безопасности Азербайджана, генерал-полковник Рамиль Усубов, сообщает в среду Trend.

Он отметил, что данный процесс не должен рассматриваться только в локальной плоскости, в масштабах Азербайджана.

"Действия нашего лидера имеют важное глобальное значение, влияющее на весь Кавказский регион, которые приведут к новым и важным корректировкам даже на евроатлантическом пространстве.

В кавказском регионе, который веками был объектом многочисленных конфликтов, этнических и религиозных разногласий, сепаратистских войн, благодаря усилиям Президента Азербайджана будет царить мир и безопасность", - сказал Рамиль Усубов.

Он отметил, что новая конфигурация безопасности, которую Ильхам Алиев создает во всем Кавказском регионе на примере Азербайджана, может полностью изменить историю и картину региона, где на протяжении всей истории происходили сражения и войны.

"Он принесёт историческую справедливость в Карабах, прочный мир и безопасность на Кавказ. Новая картина, создаваемая главой азербайджанского государства в Нагорном Карабахе, по сути даст толчок к погашению очагов конфликтов во всем регионе и обузданию этнического сепаратизма. При этом будет сведено к минимуму влияние и давление известных сил на Кавказе, который не раз становился горячей точкой на фоне столкновения интересов сверхдержав.

Президент Азербайджана неоднократно заявлял, что больше всего от этого конфликта страдает армянский народ. Граждане этой страны, с ограниченным экономическим потенциалом, были обречены на нищету, потому, что и без того скудный бюджет страны, в основном был направлен на ведение несправедливых войн, а также в виду полной изоляции этого государства от всех энергетических и логистических проектов. Со временем убытки Армении увеличатся и страна потерпит крах. С этой точки зрения, формирующийся ныне статус-кво может стать прекрасной возможностью для армянского народа. Это государство будет освобождено от значительных военных расходов, а новые соглашения, которые будут подписаны с Азербайджаном, позволят им наконец приступить к построению независимого государства. С этой точки зрения я могу с полной уверенностью сказать, что историческая справедливость, принесенная Президентом Ильхамом Алиевым в Карабах, дарует Армении реальную независимость. Поэтому армянский народ должен проявить мудрость и заставить свое правительство учитывать новые реалии, возникшие на фоне изменения экономической и политической коньюнктуры и конфигурации безопасности Кавказа", - сказал Усубов.

Председатель Совета безопасности подчеркнул, что установление мира на Кавказе в разы увеличит значение логистикого, торгово-экономического и энергетического партнерства в регионе, а также откроет новые возможности.

"Новая конфигурация безопасности, автором которой является Президент Ильхам Алиев, это полезная, эффективная возможность для всех стран региона, реальная основа для их дальнейшего развития.

Новый статус-кво, который будет сформирован в результате побед наших вооруженных сил, многократно укрепит Азербайджан не только как экономическую державу на Кавказе, но и как единоличного лидера во всех сферах в регионе. Азербайджан станет важным экономическим и политическим актором в евроатлантическом пространстве и будет признан еще более важным игроком на международной арене. В то же время, этот статус-кво еще больше расширит сферу влияния Президента Ильхама Алиева в качестве регионального лидера, ставя его в один ряд с влиятельными мировыми лидерами на глобальной платформе.

Отныне страны, столкнувшиеся с этническим сепаратизмом, также будут ссылаться на весьма эффективную модель решения своих проблем - политику, которая принесёт справедливость в Карабах, автором которой является Президент Ильхам Алиев. Другими словами, глава нашего государства однозначно закрепил нерушимость принципа территориальной целостности на международной арене, нанеся сильный удар по растущей угрозе этнического сепаратизма, пронизывающего весь мир.

Нейтрализация главой нашего государства многолетней сети терроризма, незаконной контрабанды наркотиков и оружия в Нагорном Карабахе, является еще одним важным вкладом Азербайджана в борьбу с международным терроризмом", - подытожил Рамиль Усубов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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