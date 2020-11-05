БАКУ /Trend/ - В Азербайджане проведен показательный рядный посев пшеницы.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Азербайджана.

В мероприятии приняли участие директор Центра аграрной науки и инноваций Имран Джумшудов, специалисты Сальянского регионального центра аграрной науки и инноваций, а также фермеры из окрестных сел.

Метод рядного (строчного) посева, отличающийся от традиционного метода, широко используется в ряде стран при выращивании овощей, зерновых, фруктов и зернобобовых культур. Эта технология, впервые примененная в Мексике и представленная в Азербайджане, была испытана Центром аграрной науки и инноваций в различных проектах.

В рамках мер по популяризации данного метода был проведен показательный посев пшеницы на территории площадью 4 га в селе Сейидсадыглы. Было отмечено, что метод рядного посева увеличивает эффективность минеральных удобрений, сокращает использование пестицидов за счет механической борьбы с сорняками, увеличивает урожайность за счет улучшения роста растений и улучшает агрофизическое состояние почвы.

(Текст: Жаля Гасымова Редактор: Наталья Кочнева)