ВС Армении подвергли артиллерийскому обстрелу Тертер и Агджабеди

Политика 7 ноября 2020 10:42 (UTC+04:00)
ВС Армении подвергли артиллерийскому обстрелу Тертер и Агджабеди

БАКУ /Trend/ - Подразделения ВС Армении подвергли артиллерийскому обстрелу поселок Шыхарх, села Газйан и Хюсенли Тертерского района, село Юхары Гиямеддинли Агджабединского района, сообщает в субботу Trend со ссылкой на минобороны.

Азербайджанская армия предпринимает меры по подавлению огневых точек армянской армии.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)

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