Азербайджанская армия полностью контролирует Шушу - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Армянская сторона распространяет дезинформацию о восстановлении контроля над Шушой, чтобы скрыть свой провал в Шушинских боях и успокоить свою общественность.

Об этом сообщили Trend в министерстве обороны Азербайджана.

"Мы заявляем, что азербайджанская армия полностью контролирует город Шуша", - отметили в министерстве.