Президент Ильхам Алиев журналисту BBC News: У меня есть подозрения в связи с теми событиями, свидетелями которых вы стали

БАКУ/Trend/ - У меня есть подозрения в связи с теми событиями, свидетелями которых вы стали.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу BBC News.

- Президент Алиев, разрешите рассказать Вам, что увидели наши сотрудники ВВС. Это не слух. Это было снято нашими сотрудниками ВВС, это то, что они увидели. Первого, второго и третьего октября они побывали в Степанакерте и Нагорном Карабахе. Они увидели, как город, в том числе центр скорой медицинской помощи, подверглись хаотичному обстрелу снарядами, как было разрушено жилое здание, как над головами людей, когда они пытались скрыться, был дрон, а позднее дополнительный обстрел снарядами. Они охарактеризовали это как бессистемный обстрел снарядами города без четких военных целей. Это не слух. Это случай, свидетелем которого стал и заснял ВВС.

- У меня есть подозрения в связи с теми событиями, свидетелями которых вы стали. Есть подозрения.

- Но, Президент Алиев, они были там.

- Ну и что, что они там были? Это ни о чем не говорит. Это может быть фейковой новостью. Наши военные…

- Почему это должно быть фейковой новостью? Почему любой журналист, который туда отправляется, должен решить распространять фейковые новости?

- Из-за предвзятой позиции к конфликту, из-за кампании по очернению Азербайджана в международных медиа.

- Значит, Вас нельзя обвинить в допущении какой-либо ошибки? Все новости – фейковые?

- Конечно же, это фейковая новость. Мы внимательно следим за западными медиа, и за эти 40 дней я, может быть, дал 30 интервью. Все они были очень агрессивными, будто это не интервью, а обвинение. На армянской стороне ничего не происходит. Никто не спрашивает у Пашиняна, почему он нанес удар по Гяндже баллистическими ракетами. Почему он убил 92 человека? Почему он совершил атаку на похоронную процессию в Тертере? Почему они для нападения на Барду, в результате которого погиб 21 человек, еще 70 получили ранения, использовали кассетные бомбы «Смерч»? Никто у него не спрашивает. Никто не спрашивает у него, откуда он приобретает оружие? Нападают только на нас. Международные медиа очерняют только Азербайджан. Поэтому ваш ВВС, ваши так называемые коллеги стали «свидетелями» этих событий там. Я не верю в это.