Президент Ильхам Алиев: После освобождения оккупированных территорий мы будем работать над возвращением вынужденных переселенцев-азербайджанцев в Нагорный Карабах

БАКУ/Trend/ - К сожалению, Армения не согласилась с основными принципами, разработанными сопредседателями Минской группы и прежним руководством Армении. В основных принципах говорится, что на первом этапе они должны освободить 5 оккупированных районов, а на втором – 2 района.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу BBC News.

«Конечно, после этого [освобождения оккупированных территорий] мы будем работать над возвращением вынужденных переселенцев-азербайджанцев в Нагорный Карабах, так как до войны, в 1990-х годах в Нагорном Карабахе проживали 40 тысяч азербайджанцев, что составляло 25 процентов его населения. Армяне изгнали их всех, осуществили этническую чистку, после чего провозгласили «независимость»», - сказал глава государства.