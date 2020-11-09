Президент Ильхам Алиев: Желаю увидеть день, когда три страны Южного Кавказа будут работать вместе

БАКУ/Trend/ - За эти 40 дней войны я неоднократно говорил, что желаю увидеть день, когда три страны Южного Кавказа будут работать вместе, точно так же, как, например, мы это делаем с нашим стратегическим партнером и другом Грузией.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу BBC News.

«Посмотрите, сколько проектов мы реализовали с ними, насколько тесны наши связи. Эти связи основываются на историческом наследии, прагматизме, балансе интересов. Почему Армения изолирована? Из-за оккупации. Если вы, например, посмотрите на карту наших энергетических и транспортных проектов, то увидите, что они проходят мимо Армении. Самый короткий путь для транспортировки на международные рынки наших ресурсов проходит через Армению, и мы предложили им это в 1990-х годах. Мы сказали – освободите территории, давайте построим трубопровод, который будет проходить через территорию Армении в Нахчыван, а затем Турцию, тогда мы объединим интересы всех стран, в определенной степени сделаем все страны региона зависимыми друг от друга, и это будет гарантией мира. Они сказали – нет. Посредством сопредседателей Минской группы, - они могут подтвердить это, - я неоднократно предлагал финансовую поддержку, социальные программы в Нагорном Карабахе, финансирование из нашего бюджета, если они освободят территории. Они сказали – нет. Я предлагал Нагорному Карабаху автономию, наивысшую в мире автономию. Армения сказала – нет. На все они отвечали «нет». Таким образом, в происходящем сейчас виноваты они. Кстати, первый их президент, который был свергнут карабахским кланом, опубликовав статью, - это было в середине 1990-х годов, - сказал, что, то, что сейчас нам предлагают азербайджанцы, они еще раз не предложат», - сказал Президент Ильхам Алиев.