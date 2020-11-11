Подписанное трехстороннее заявление - историческая победа Азербайджана и капитуляция Армении - депутат

БАКУ /Trend/ - Доблестная азербайджанская армия положила конец 30-летней разлуке народа в 44-дневной войне. Трехстороннее заявление президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении является исторической победой Азербайджана и капитуляцией Армении.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азер Бадамов.

Депутат отметил, что прекращения военных действий и вывод военных соединений захватчика по представленному графику означает обеспечение территориальной целостности Азербайджана.

«В подписанном заявлении учтены все требования, на которых настаивал Азербайджан. Самое главное - будет связь по суше с Нахчываном. Он будет называться коридором «Азербайджан-Нахчыван», и гарантию безопасности движения по нему будут обеспечивать российские миротворцы. Подписанное заявление избавляет Нахчыван от блокады. В Нахчыван будут восстановлены все коммуникации, и будет положен конец всем страданиям, которые пережил народ за эти 30 лет. Капитуляция, к которой Азербайджан принудил Армению железным кулаком, вернула Азербайджану Нагорный Карабах, соединив его с Нахчываном. В заявлении нет никакого пункта о статусе Нагорного Карабаха, что означает, что армяне, как и весь азербайджанский народ, смогут проживать как равноправные граждане в Азербайджане. В настоящее время в Нагорном Карабахе проживают армянские гражданские лица. Туда должны вернуться и азербайджанцы. Для обеспечения совместного проживания народов и безопасности в регион прибудут миротворцы. Присутствие Турции в составе миротворцев усилит контроль и ответственность над выполнением графика, предусмотренного условиями заявления. Подписанное мирное соглашение полностью соответствует интересам Азербайджана и означает восстановление территориальной целостности. Хочу также добавить, что горькое поражение Армении усилило волну протеста в Армении, и после вступления подписанного заявления в силу в Ереване протестующие напали на здание правительства, требуя отставки Пашиняна. По информации армянского сегмента соцсетей, недовольные массы населения отправились из регионов в столицу, начав массовые беспорядки. К такому плачевному концу привел армянский народ Никол Пашинян, и думаю, что это его конец. Надеюсь, что армяне выберут нормального, адекватного руководителя, который сможет оценить добрососедские отношения и сосуществование двух народов, и будет думать о будущем своего народа».

Депутат поздравил азербайджанский народ с долгожданной победой, выразил соболезнования семьям погибших военнослужащих.

«Да здравствует независимый Азербайджан! Слава Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву! Карабах – это Азербайджан!»

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)