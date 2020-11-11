Пакистан поздравил Азербайджан с освобождением оккупированных территорий

БАКУ /Trend/ - МИД Пакистана распространил заявление, в котором поздравил Азербайджан с освобождением оккупированных территорий, сообщает в среду Trend со ссылкой на посольство Пакистана в Азербайджане.

"Пакистан всегда поддерживал урегулирование нагорно-карабахского конфликта на основе международного права и резолюций СБ ООН. Пакистан приветствует договоренность о прекращении сторонами военных действий. Трехсторонняя договоренность создает новую возможность для восстановления мира в Южнокавказском регионе. Поздравляем правительство Азербайджана и братский азербайджанский народ с освобождением территорий", - говорится в заявлении.

Напомним, что 10 ноября 2020 года Президент Азербайджана, премьер-министр Армении и Президент России подписали трехстороннюю декларацию о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, согласно которой с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Азербайджан и Армения останавливаются на занятых ими в настоящее время позициях. В соответствии с договоренностью, Кельбаджарский район возвращается Азербайджану до 15 ноября, Агдамский район - до 20 ноября, Лачинский район - до 1 декабря 2020 года.

(Текст: Кямаля Сеидова)