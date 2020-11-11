В штате Юта установлены плакаты с лозунгами "Karabakh is Azerbaijan!"

БАКУ /Trend/ - На центральных дорогах города Солт-Лейк-Сити штата Юта, США, установлены плакаты с лозунгами "Karabakh is Azerbaijan!".

Как сообщили в среду Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой, инициатором установки плакатов стал представитель азербайджанской общины в штате Юта Фаиг Сафарли. Наш соотечественник сообщил, что один из плакатов установлен по адресу: проспект Pacific 80, а другой у здания полицейского управления Солт-Лейк-Сити.

Сафарли сказал, что эта традиция будет продолжена и в других штатах США.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)