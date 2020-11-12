Подписание трехстороннего заявления о полном прекращении огня в зоне карабахского конфликта выгодно всем сторонам - глава МИД Турции (версия 2)

Политика 12 ноября 2020 12:03 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:38)

БАКУ /Trend/ - Подписание трехстороннего заявления о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта выгодно всем сторонам.

Об этом в четверг сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает в четверг Trend.

Он добавил, что подписание этого заявления выгодно и для армян, для которых последние события стали уроком.

"Хотел бы отметить, что для нас самое главное – это прекращение оккупации. Турция и впредь будет рядом с Азербайджаном", - сказал Чавушоглу.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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