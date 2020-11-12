Франция утратила объективность в вопросе нагорно-карабахского конфликта – глава МИД Турции (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Франция утратила объективность в вопросе нагорно-карабахского конфликта.

Об этом сказал на брифинге в Баку министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает в четверг Trend.

"Одна из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ – Франция, к сожалению, продемонстрировала предвзятую позицию в решении нагорно-карабахского конфликта, открыто поддержав захватническую Армению", - сказал он.

Глава МИД Турции добавил, что Президент Ильхам Алиев всегда, и даже в период ведения боевых действий в зоне конфликта, заявлял, что Азербайджан в любой момент готов к миру.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)