Франция утратила объективность в вопросе нагорно-карабахского конфликта – глава МИД Турции (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - Франция утратила объективность в вопросе нагорно-карабахского конфликта.
Об этом сказал на брифинге в Баку министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает в четверг Trend.
"Одна из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ – Франция, к сожалению, продемонстрировала предвзятую позицию в решении нагорно-карабахского конфликта, открыто поддержав захватническую Армению", - сказал он.
Глава МИД Турции добавил, что Президент Ильхам Алиев всегда, и даже в период ведения боевых действий в зоне конфликта, заявлял, что Азербайджан в любой момент готов к миру.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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