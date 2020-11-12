На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана к работе приступают управления и отделы СГБ (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - На освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана к работе приступают управления и отделы Службы государственной безопасности, сообщает в четверг Trend со ссылкой на сайт Службы.

Согласно указу "Об организации временного особого управления на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики", подписанному Президентом Ильхамом Алиевым 29 октября 2020 года, к службе приступили местные отделы СГБ в Джабраильском, Зангиланском, Физулинском, Губадлинском районах и в поселке Гадрут Ходжавендского района.

Учитывая стратегическое значение города Шуша, учреждено городское управление города Шуша, которое начнет функционировать в ближайшее время.

Напомним, что, согласно указу главы государства, на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики создаются в соответствии с административно-территориальным делением Азербайджанской Республики временные комендатуры, осуществляющие особое управление по каждому району.

Временным комендатурам поручено скоординировать свою деятельность с министерством обороны Азербайджана и Государственной пограничной службой Азербайджана. МВД Азербайджана поручено назначить временных комендантов соответствующих территорий и организовать деятельность временных комендатур с созданием в них оперативных штабов в составе представителей ряда госорганов, в том числе, Службы государственной безопасности Азербайджана. Временным комендатурам поручено предотвращение совместно со Службой государственной безопасности Азербайджана терроризма, шпионской, диверсионной и другой противозаконной деятельности, направленной против Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова)