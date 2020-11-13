Генпрокуратура Азербайджана распространила еще одну информацию о наемных террористах, воюющих на стороне Армении

БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура Азербайджана продолжает принимать неотложные меры в целях разоблачения на международной арене агрессивной сущности Армении, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

В рамках этих мер Генеральной прокуратурой было проведено расследование на основании материалов в связи с уголовными деяниями, совершенными против Азербайджана членами террористической организации PKK/PYD-YPG, проживающими в разных частях Республики Ирак, а также гражданином Ливана по имени Варткес и другими.

В ходе расследования было установлено, что группа лиц, относящихся к террористической организации PKK/PYD-YPG, проживающих в разных частях Ирака, Ливана и Сирии, по призыву - Аслана Мурада Вартаняна, Бесе Хозата и других, и под руководством Ливана Карадага, Хемарана Кервачяна и Сарвата Багопши - в марте-апреле 2016-го года, а гражданин Ливана по имени Варткес в октябре 2020-го года, вступив в преступную связь с лицами, находящимися в Армении и на оккупированных территориях Азербайджана, незаконно пересекли международно признанную государственную границу Азербайджана без необходимых документов и за пределами контрольно-пропускных пунктов, то есть, через Армению, проникли на территорию города Ханкенди и другие оккупированные территории и были использованы военно-политическим режимом Армении в качестве наемников против гражданского населения и, участвующих в антитеррористических операциях, вооруженных сил Азербайджана.

Расследованием также было установлено, что члены упомянутого преступного сообщества участвовали в террористической деятельности, направленной против граждан Азербайджана, используя боеприпасы и военную технику совершили многочисленные преступления против гражданских лиц, не участвующих в боевых действиях, осуществляли взрывы, пожары или другие действия, угрожающие общественно опасными последствиями, совершенные с особой жестокостью либо общественно опасными методами, а также с намерением национальной вражды.

По фактам генеральным прокурором Азербайджана возбуждены уголовные дела по статьям 100.2 (ведение агрессивной войны), 120.2.1 (умышленное убийство, совершенное преступной организацией или сообществом), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджана, проведение следствия поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.

В настоящее время продолжаются интенсивные оперативно-следственные мероприятия по обоим уголовным делам.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)