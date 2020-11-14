Посол Азербайджана рассказала о славной победе страны на самом популярном ток-шоу Украины "Свобода слова" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Турция сейчас главный союзник для Азербайджана. Геополитический вывод – это то, что сегодня формируются новые реалии, новая действительность, к которой все должны привыкнуть. Турция будет участвовать, обязательно, наряду с Россией в урегулировании этого конфликта и нечему здесь удивляться. Потому что Турция с 1991 года ближайший союзник Азербайджана, и она всегда поддерживала нас.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказала посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова на самом популярном ток-шоу Украины "Свобода слова" у Савика Шустера на телеканале "Украина".

Посол отметила: "Мы братские страны, мы братские народы. А почему Россия и Турция? Во-первых, у России есть прекрасный опыт проведения совместной с Турцией миротворческой деятельности, по-моему, это страны, которые достаточно активно и плодотворно сотрудничали и в Ливии, и в Сирии. А кто еще? Это две страны, которые действительно заинтересованы в урегулировании конфликта, это ближайшие соседи, это региональные державы".

Эльмира Ахундова подчеркнула, что естественно, когда твои земли находятся под оккупацией и когда народ хочет их освободить, то к этому нужно готовиться долго и основательно.

"Конечно, все эти годы мы готовились к войне за освобождение территорий, никто этого не скрывал – и технологически, и в военном плане, и политически, но, прежде всего, мы укрепляли страну экономически, потому что, вы же понимаете, что только сильная страна со стабильной экономикой и сильной армией может выиграть войну за такой короткий срок.

26 лет назад наш народ оставил Нагорный Карабах и другие районы процветающими, очень красивыми. Физули, Агдам – это были богатейшие города, с музеями, памятниками архитектуры, храмами. Сейчас, когда мы видим эти сюрреалистические картины, мы поверить не можем, что нация, называющая себя "самой древней", "самой цивилизованной", "идущей от Адама и Евы", на 99 процентов уничтожила все, что было на этой земле. Это как называется, это что? А мы готовились, мы строили свою страну, мы строили свои города, мы строили свой мир, мы стали процветающей сильной державой и только поэтому мы смогли одолеть врага в этой войне. Потому что мы были едины, потому что мы хотели этого. Мы сами это сделали – наш солдат и наш офицер!" - добавила посол.